Regioni: Gelmini, istituzioni chiave per principio sussidiarietà

- Il presidente Mattarella, "nella profonda declinazione del tema di questa edizione del Meeting che ha fatto nel suo bellissimo intervento introduttivo, ci ha ricordato che quell’io solidale, quell’io parte costruttrice della nostra comunità, è alla base del ‘principio personalista’ della nostra Costituzione”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, a margine del Meeting di Rimini. “Ebbene io credo che questo ci riguardi e che riguardi nello specifico anche il tema per il quale siamo qui oggi, insieme ai presidenti di alcune Regioni, insieme ad un insigne costituzionalista come il professor Cassese. Voglio dire che quando riflettiamo sull’assetto dello Stato dobbiamo sforzarci di farlo fuori dalle contingenze politiche e dalle utilità dei partiti. Regioni, Province, Comuni non sono ‘buoni’ quando sono amministrati dalla nostra parte politica e ‘cattivi’ quando governati da altri. Stiamo parlando di istituzioni la cui matrice ispiratrice è nel principio di sussidiarietà che è certamente un’altra declinazione del principio personalista della nostra Costituzione”, ha sottolineato. (Com)