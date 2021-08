Caserta: Zinzi, un patto per liste pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A una manciata di giorni dalle chiusure delle liste elettorali, rivolgo un appello agli altri candidati a sindaco per una battaglia da combattere e vincere insieme. Impegniamoci tutti affinché nelle nostre liste non vengano candidati impresentabili, ma soltanto persone specchiate e al di sopra di ogni sospetto". Così sulla sua pagina Facebook il candidato sindaco del centrodestra a Caserta, Gianpiero Zinzi. "La legge che ci impone di presentare il casellario giudiziario di tutti i candidati – scrive Zinzi - è un fatto positivo, ma da sola non basta. Serve, in questi giorni, la massima forza e determinazione nel non aprire le porte delle liste elettorali a personaggi che puntano al consiglio comunale per rappresentare interessi poco chiari o condizionamenti di qualunque sorta. Caserta merita un consiglio comunale e una classe dirigente all'altezza delle sfide che la attendono. Giochiamo insieme questa partita, facciamo in modo che a vincere le prossime elezioni sia prima di tutto la legalità!".(Ren)