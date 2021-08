Afghanistan: Commissione Pari opportunità Campania, accogliere profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le promesse e la paura si contrappongono come poli opposti in un Afghanistan che dall'oggi al domani ha visto ribaltare il destino del suo popolo. Sono tanti i perché senza risposta che si susseguono in queste ore". E' quanto afferma la presidente della commissione regionale Pari Opportunità della Campania, Natalia Sanna. "Una certezza c'è - continua - ed è racchiusa nelle immagini di un esodo che non può essere ignorato. Gli appelli non bastano, è necessaria una mobilitazione vera, credibile. La commissione Pari Opportunità della Regione Campania è dalla parte di tutta quella popolazione afghana, in particolare delle donne e delle bambine, che oggi è costretta a fuggire perché all'improvviso si è ritrovata senza un futuro democratico in grado di garantire il rispetto di ogni singola persona e della sua libertà". (segue) (Ren)