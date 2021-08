Napoli: Manfredi, padre Loffredo esempio di come si fa comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esperienza di padre Antonio Loffredo è illuminante per la sua capacità di saper fare comunità. Nella nostra chiacchierata al Rione Sanità mi ha raccontato l'attività delle associazioni nel recupero artistico, sociale e culturale del quartiere. Un impegno che ha saputo generare riscatto sociale e ha incamminato tantissimi ragazzi sulla strada dello studio e del lavoro onesto. Stiamo realizzando un piano per replicare quest’esperienza in tutti i quartieri popolari di Napoli: un patto territoriale per il lavoro e l’educazione che coinvolga cittadini, imprese, enti locali, università e scuole che passi per le migliori energie della città e sappia valorizzare il prezioso lavoro del mondo delle associazioni". Così su Facebook il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (Ren)