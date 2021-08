Napoli: agguato nella notte, 25enne ucciso a colpi di pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto questa notte, presso l'ospedale San Paolo di Napoli, il 25enne Antonio Zarra, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si trovava a Pianura, in via Jacopo Carrucci, quando è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco risultati poi fatali. Sul luogo dell'agguato i carabinieri hanno rinvenuto 10 bossoli e tracce di sangue. Il 25enne avrebbe precedenti per droga ma nulla si sa ancora riguardo al movente dell'omicidio. Indagini sono in corso per chiarire le esatte dinamiche. (Ren)