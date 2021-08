Piemonte: il meteo di domani a Torino e in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 19 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3.932m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, prosegue l'estate, seppur con qualche annuvolamento irregolare di passaggio. Ancora basso il rischio di fenomeni, salvo occasionali sui rilievi alpini e sull'Appennino ligure. Caldo nella norma, massime intorno ai 30 gradi in pianura. Zero termico nell'intorno di 4.050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. (Rpi)