Salerno: Ravello Festival, venerdì terzo appuntamento con il Jazz in piazza

- Terzo appuntamento con il Jazz in Piazza del Ravello Festival. Dopo il grande successo dei concerti con protagonisti Carla Marciano e Stefano Di Battista, venerdì 20 agosto (21.15) sarà la volta di Danilo Rea che ritorna a Ravello, accompagnato da Massimo Moriconi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria. Il trio presenterà "Tre per una" l'ultimo lavoro di Rea in omaggio a Mina in occasione dei suoi 80 anni. Danilo Rea, Moriconi e Golino con Mina hanno registrato di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all'acustico, dalle canzoni di autori italiani e internazionali al tango. Il progetto e cd dal titolo omonimo nasce dall'affiatamento di questi tre grandi jazzisti che sono stati scelti personalmente da Mina per il loro straordinario livello musicale ed hanno perciò avuto il privilegio e l'onore di suonare per anni al suo fianco. Il trio diventa uno spettacolo con canzoni appassionanti e conosciutissime, tra le quali brani come "Non credere", "E se domani", "io e te da soli", suonate in maniera inedita e diversa ogni sera. Così una nota della Fondazione Ravello. (Ren)