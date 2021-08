Campania: Nappi (Lega), presentato disegno legge per ricostruzione post-terremoto a Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sera del 21 agosto 2017 il terremoto si abbatté su Ischia, facendo registrare un pesantissimo bilancio, con vittime, migliaia di sfollati e ingenti danni alle strutture. A quattro anni da quel tragico evento, De Luca e i suoi nella sostanza non hanno mosso un dito per affrontare la criticità, e hanno prodotto esclusivamente chiacchiere e promesse, buone soltanto per i propri scopi elettorali. Al loro immobilismo rispondiamo con l'azione. Abbiamo depositato in Regione un disegno di legge per consentire la risoluzione delle questioni urbanistiche ad Ischia e in Campania e in Parlamento abbiamo dato la piena disponibilità per risolvere definitivamente questi problemi. De Luca la smetta di latitare e di litigare con tutti. Noi ci siamo sempre per affrontare le problematiche che stanno a cuore ai campani". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli, in un video pubblicato sui suoi profili social.(Ren)