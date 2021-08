Torino: licenze revocate, ambulanti si incatenano davanti alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento commercianti con la licenza revocata. E' questa la situazione di diversi ambulanti nel territorio torinese. Così oggi pomeriggio i rappresentanti sindacali di Goia, Ubat, Aapicast si sono incatenati davanti alla Regione per sensibilizzare le istituzioni su quella che definiscono un'ingiustizia: "Stiamo parlando di persone in regola con tutti i pagamenti che si sono ritrovate improvvisamente disoccupate per un cavillo burocratico - dicono i manifestanti - Sono persone con famiglie che hanno bisogno di lavorare per non fare la fame". (Rpi)