Sardegna: Progressisti contro Giunta, protocolli di cure Covid non approvati e dati edulcorati (2)

- "E quanti - proseguono i consiglieri - sono in totale i pazienti in queste condizioni nei Ps dell'isola? Quella dei dati 'edulcorati' è una situazione che si è già verificata nei mesi scorsi anche in altre Regioni, su tutte la Sicilia, con gli sviluppi anche giudiziari noti a tutti". Quanto alle email indirizzate ai medici dall'Areus con oggetto protocolli per le cure domiciliari dei malati Covid, i Progressisti precisano che questi protocolli sarebbero "da attivare nonostante mai validati dal ministero. Secondo quanto denunciato dalla Fimmg, la decisione sarebbe il risultato di una riunione virtuale a cui erano presenti anche l'assessore regionale alla Sanità ed esponenti politici dell'attuale maggioranza sardo-leghista, non si sa bene a che titolo. In sostanza, assessore alla Sanità e consiglieri regionali accreditano terapie non accettate dalla comunità scientifica ma soprattutto da Aifa e Comitato tecnico scientifico". (segue) (Rsc)