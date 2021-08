Napoli: Nappi (Lega), Conte ha posizioni non dignitose sul Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è dignitosa la posizione sul Sud espressa oggi da Giuseppe Conte. Dire che il dialogo con le imprese è destinato al Nord del Paese significa mostrare in concreto di che pasta è fatto, al di là della retorica, il partito che guida. Per il Sud c'è il reddito di cittadinanza, peraltro spesso deviato verso criminali e disonesti, dalle regole introdotte dal suo sodale Di Maio. Invece al Nord, secondo costui, vanno dedicate le politiche di sostegno alle imprese e al ceto professionale. È una politica indecente che desta maggiore disappunto perché proviene da una persona del Meridione e da un partito che si proclama attento alle ragioni del Mezzogiorno. Com'è vero che la carta d'identità non fa l'uomo politico". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.(Ren)