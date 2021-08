© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo che ha scelto la strategia della guerra per esportare la democrazia ha clamorosamente fallito. È l'eredità della destra al potere, in America e in Italia. Oggi dobbiamo continuare ad aiutare con una nuova politica della pace che parta dai corridoi umanitari che Salvini e Meloni vogliono negare". Lo ha scritto in un tweet il deputato del M5s Luigi Gallo.(Ren)