Molise: Pd regionale, odg per sostegno iniziative accoglienza popolo afgano

- "Con la campagna 'Insieme per il popolo afgano' abbiamo scelto di aiutare chi rimane e accogliere e dare conforto a chi fugge dall'Afghanistan. Insieme al Pd è possibile sostenere le Ong che affrontano la situazione nel Paese e l'Anci per organizzare l'accoglienza in Italia". Lo annuncia oggi Micaela Fanelli, capogruppo del partito democratico in Consiglio regionale del Molise. "Saremo al fianco delle sindache, dei sindaci e delle amministrazioni in prima linea nell'accoglienza e nei gemellaggi con le città afgane. In tutti gli incontri pubblici organizzati dal Pd in Italia, così come in Molise, ci saranno stand per contribuire alla campagna. Doniamo in nome di tutti questi valori che fanno parte della nostra identità. Noi lo faremo per primi. Mobilitiamoci. Diamo sostegno e speranza. Agiamo in nome della libertà, solidarietà e accoglienza". per la capogruppo bisogna "tenere alta l'attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan, sostenere le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza al popolo afgano è anche l'impegno concreto che chiediamo al Presidente e a tutto il Consiglio regionale del Molise con un apposito Ordine del giorno che ho presentato come prima firmataria. Oggi, infatti, è fondamentale - conclude Fanelli- che l'Italia e l'Europa si impegnino per una evacuazione immediata senza esclusioni di coloro che sono in pericolo. Corridoi umanitari per i rifugiati e il mantenimento di un presidio diplomatico dell'Italia per facilitare le richieste di asilo dei cittadini e delle cittadine afghane". (Gru)