Sardegna: Progressisti contro Giunta, protocolli di cure Covid non approvati e dati edulcorati

- "Notizie allarmanti dagli ospedali di tutta l'isola, dati comunicati a Roma non chiari, pronto soccorso di nuovo intasati, suggerimenti sulle cure domiciliari non validate dal ministero che partono da email istituzionali indirizzate a centinaia di medici, sindacati del settore che continuano a chiedere chiarimenti. E dalla Regione, dall'assessorato alla Sanità e dall'Ats nessuna risposta". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali dei Progressisti che chiedono "l'audizione immediata in commissione dei rappresentanti sindacali del settore sanità e del commissario straordinario dell'Ats, che nelle ultime occasioni, pur convocato, ha trovato di meglio da fare che venire in Consiglio regionale a relazionare sul suo lavoro". "Partiamo dai dati, per sapere cosa si sta comunicando al ministero – scrivono gli esponenti dell'opposizione in Consiglio regionale - nel computo dei pazienti ricoverati per Covid si contano solo i numeri di quelli ospitati in reparto o anche i pazienti che per ragioni di spazio sono ricoverati negli Obi e nei pronto soccorso, in alcuni casi da giorni? E non si tratta di cifre trascurabili, se si pensa che nel solo Pronto Soccorso del Santissima Trinità sono 26 i pazienti ricoverati e curati per Covid, cinque dei quali ospitati dal giorno di ferragosto. Questi numeri rientrano o no tra i numeri comunicati a Roma?". (segue) (Rsc)