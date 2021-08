Sardegna: Progressisti contro Giunta, protocolli di cure Covid non approvati e dati edulcorati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso modo preoccupa la disorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza – scrivono ancora i consiglieri progressisti - Lo abbiamo denunciato il mese scorso: i pronto soccorso non sono attrezzati per reggere il contemporaneo flusso di pazienti Covid e di pazienti affetti da altre patologie. I presidii dei piccoli ospedali sono chiusi o prossimi alla smobilitazione. Quelli dei grandi ospedali sono ormai assediati quotidianamente da lunghe file di ambulanze. Sono i temi che abbiamo segnalato in commissione e a cui, colpevolmente, Giunta regionale e Ats non hanno fornito alcuna risposta". "L'unica azione è quella emergenziale, dettata dalla fretta e dall'improvvisazione – concludono i Progressisti - come quella di chi in queste ore sta pensando di trasformare strutture non attrezzate come quella del Binaghi in un pronto soccorso. Servono chiarimenti urgenti e ufficiali: il rischio è che, per difendere in modo posticcio l'attuale zona bianca, si stia ipotecando l'autunno. Quando le spiagge saranno vuote e, come accaduto l'anno scorso, verranno scaricati sui sardi tutti i problemi: in termini di ospedali pieni, di maggiori rischi per la salute di tutti e di un regime di restrizioni molto più severo della zona gialla che sarebbe stato evitabile con un minimo di organizzazione. La Giunta chiarisca: la tutela della salute viene prima di tutto, serve stare concentrati e seri oggi per evitare chiusure nei prossimi mesi". (Rsc)