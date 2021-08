Salerno: Tofalo (M5s), provo tenerezza per De Luca jr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tofalo, due volte capolista per il Movimento 5 stelle a Salerno e due volte sottosegretario di Stato alla Difesa con il Governo Conte rincara la dose: "Per ora auguro al figliolo di De Luca un percorso di redenzione in cui disintossicarsi dalle dipendenze di famiglia: la cementificazione senza alcuna strategia, la gestione dei rifiuti con un modello anni 80, l'utilizzo di luoghi istituzionali per la costruzione del proprio consenso". "Questo approccio potrebbe magari aiutarlo a presentare per la prima volta a Salerno una lista Pd che non competa contro le civiche militarizzate degli amici del padre", conclude. (Ren)