Torino: a Nichelino un'aggressione per rubare un cane di razza

- Una storia incredibile quella accaduta ieri pomeriggio a Nichelino, nel torinese. Un uomo stava passeggiando in via Roma con il suo cane quando è stato aggredito da quattro persone che hanno tentato di rubargli l'amico a quattro zampe perché di razza. Nella colluttazione il cane è scappato e a quel punto i quattro sono fuggiti. Il proprietario ha poi lanciato un appello su Facebook per ritrovare il cane che fortunatamente è stato individuato questa mattina a circa un chilometro dal luogo dell'accaduto, visibilmente spaesato. Ora i Carabinieri stanno indagando per risalire a chi ha tentato di rubare l'animale. (Rpi)