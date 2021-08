Napoli: controlli Polizia locale, multe per 23mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Napoli, con l'ausilio della Polizia stradale, nell'ambito dei controlli finalizzati a reprimere l'occupazione abusiva del suolo pubblico e a far rispettare le norme sulla diffusione della musica ad alto volume, ha elevato numerose sanzioni per un importo pari a 23mila e 117euro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono state ispezionate 20 attività commerciali di cui nove verbalizzate per difformità delle occupazioni di suolo pubblico. Due bar sono risultati sprovvisti anche della scia per la somministrazione, per l'autorizzazione sanitaria e nulla osta per l'impatto acustico. In Vico Tre Regine veniva controllato un baretto che diffondeva musica ad alto volume, il cui titolare veniva verbalizzato per assenza del nulla osta di impatto acustico. La stessa problematica veniva riscontrata in Vico Due Porte a Toledo e Vico Lungo teatro Nuovo , inoltre all'interno di uno dei due locali venivano sorprese e sanzionate due persone per il mancato distanziamento. Anche nel quartiere Avvocata/Montecalvario, la Polizia locale ha effettuato numerosi sequestri in Piazzetta Nilo e Via Toledo, di svariata merce con marchi contraffatti; secondo gli inquirenti, durante le fasi del sequestro uno degli agenti veniva strattonato da un venditore abusivo che si opponeva al sequestro della mercanzia. L'agente è dovuto ricorrere alle cure mediche riportando, come da referto ospedaliero, una sospetta lesione alla spalla. (Ren)