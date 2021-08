Napoli: Manfredi, più innovazione e meno burocrazia per futuro della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricomincio dal lavoro e dalle imprese! Scriviamo insieme un piano per il futuro, puntando su più innovazione e meno burocrazia! Il Comune di Napoli costruirà le condizioni perché le imprese possano svilupparsi sul nostro territorio e per favorire l'insediamento stabile e duraturo delle grandi aziende nazionali ed internazionali. Per fare questo, ci sono tre priorità: snellire e velocizzare le procedure; digitalizzare i processi amministrativi; elaborare una programmazione in grado di fornire tempi certi per coloro che intendono investire. Va colta al meglio l'occasione storica dei finanziamenti stanziati dall’Europa. Attraverso i fondi del Pnrr, la sinergia con il Governo nazionale e la Regione Campania promuoveremo lo sviluppo occupazionale e il rilancio delle attività imprenditoriali. L'utilizzo di queste risorse andrà monitorato continuamente per verificare l'efficacia dei progetti. Ciò passa attraverso una riorganizzazione della macchina comunale finalizzata a favorire il merito, la competenza e l'immissione dei giovani". Così su Facebook il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)