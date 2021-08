Napoli: giunta, istituire corridoi umanitari, accoglieremo profughi afghani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiodo, Menna, Galiero e Pagano hanno proseguito: "A tal fine è necessario essere messi nelle condizioni di svolgere il ruolo di vicinanza e accoglienza a cui siamo da sempre chiamati e pertanto segnaliamo la necessità che vengano garantite le risorse necessarie per operare nelle migliori condizioni di accoglienza". Quindi gli esponenti della giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris hanno concluso: "Napoli, per vocazione storica, è città di accoglienza e di pace e noi faremo ogni utile sforzo necessario affinché si possa svolgere nel modo migliore possibile, affinché questo popolo possa superare la tragicità del momento di cui tutti dobbiamo sentirne la responsabilità. Siamo pronti a ogni utile sforzo e siamo sicuri che, come sempre, anche la nostra Città non farà mancare il suo sostegno". (Ren)