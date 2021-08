Piemonte: usavano la "tecnica dell'abbraccio" per rubare Rolex, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rubavano Rolex e oggetti preziosi con la "tecnica dell'abbraccio". Così due persone, un uomo e una donna, sono state fermate in Lombardia dalla squadra mobile di Verbania. I due agivano nel Verbano-Cusio-Ossola, ma anche in alcune provincie lombarde. Durante le perquisizioni sono stati trovati gli attrezzi usati per smontare gli oggetti rubati. Per i ladri si è decisa come misura cautelare quella degli arresti domiciliari. (Rpi)