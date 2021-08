Afghanistan: Commissione Pari opportunità Campania, accogliere profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle parole però devono seguire i fatti. Non bastano più solo gli appelli (sicuramente necessari per scuotere le coscienze di chi governa), è necessario agire, creare ponti solidi per offrire a chi chiede aiuto un rifugio sicuro. Una strada potrebbe essere quella di avviare in tempi rapidi un tavolo regionale con tutte le associazioni che sul territorio campano si occupano di accoglienza e abbiano esperienza sul fronte degli aiuti umanitari; fare un censimento delle realtà pronte ad accogliere i profughi ed attivare per loro tutti i piani necessari per accoglierli e garantire così un futuro senza se e senza ma", conclude Sanna. (Ren)