Napoli 2021: Ciarambino e Sportiello (M5s), Movimento compatto su scelta candidati, nessuna spaccatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo questa mattina ricostruzioni fantasiose su Il Giornale, che vedrebbero il Movimento 5 stelle spaccato sulle scelte per la composizione delle liste a Napoli. Nulla di più falso e lontano dalla realtà". Così in una nota congiunta Valeria Ciarambino e Gilda Sportiello, coordinatrici del Movimento per le amministrative di Napoli. "Mai come adesso il Movimento, nel nuovo corso guidato da Giuseppe Conte - continuano - è compatto nella costruzione di una lista forte perché aperta alle migliori energie di Napoli. Chi ha convenienza nel creare ad hoc false spaccature rimarrà a bocca asciutta, noi stiamo lavorando in piena sinergia e la qualità della nostra lista per Napoli è il frutto di un bellissimo lavoro di squadra". "Smentiamo categoricamente qualsiasi lettura che ci voglia divisi - concludono - soprattutto sull'allargamento alla partecipazione della società civile e di validi giovani amministratori che si sono contraddistinti per aver messo in piedi politiche positive". (Ren)