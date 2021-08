Napoli: Maresca, Villani con noi per valorizzazione della risorsa mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuta nella nostra squadra a Daniela Villani. Qui potrà proseguire la sua battaglia per la valorizzazione della risorsa mare, punto al centro del nostro progetto per Napoli. Daniela ha scelto noi perché ha vissuto sulla sua pelle la frustrazione di chi cerca di lavorare per il bene della città, ma trova la strada sbarrata dagli stessi che la amministrano. Da noi troverà spazio e opportunità. Avanti con determinazione". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrodestra a Napoli, Catello Maresca. (Ren)