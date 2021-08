Napoli: Maresca, per il Sud occorre piano di politiche per lavoro e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La metafora della locomotiva e dei vagoni, recuperata dall'ex premier Conte per parlare del divario Nord -Sud, non funziona più. Non ci vuole un Nobel in economia per capire che il Mezzogiorno avrà possibilità di sviluppo soltanto se si investe sulle infrastrutture, sui servizi e sulla competitività delle sue aziende. Il reddito di cittadinanza, così come è stato varato dai grillini, non incentiva l'occupazione, piuttosto contribuisce ad allargare la forbice con il Nord e, in alcuni casi, a foraggiare anche la criminalità organizzata. Ma a chi a sinistra e tra i grillini è bravo a fare promesse elettorali, forse conviene un Sud 'arretrato'. Le persone in difficoltà vanno senza dubbio sostenute e aiutate ma la vera sfida è puntare su un piano concreto di politiche attive del lavoro e sulla valorizzazione delle tante aziende virtuose di Napoli e della Campania. Solo così potremmo restituire una speranza ai nostri ragazzi". Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)