Sardegna: torna l'interesse degli over 60 per la vaccinazione grazie all'utilizzo dei sieri Pfizer e Moderna

- Lo conferma Ats Sardegna: gli ultrasessantenni stanno lentamente tornando nei centri vaccinali per effettuare l'immunizzazione dopo che la Regione e la stessa Ats hanno annunciato di voler utilizzare per gli over 60 i sieri Pfizer e Moderna al posto di AstraZeneca le cui scorte stanno terminando (non ne verranno richieste di nuove). Si registrano invece poche prenotazioni da parte degli under 19 ma all'Ats prevedono che aumenteranno col rientro dalle vacanze. Anche a Cagliari sono in fase di definizione gli Open night mentre mercoledì 8 settembre dalle 15 alle 20 nei presidi dell'Arnas Brotzu (Oncologico Businco e San Michele) di Cagliari sarà aperta la vaccinazione per i giovani tra i 12 e i 18 anni che si dovranno prenotare esclusivamente tramite i canali ufficiali (piattaforma delle poste italiane) a partire dal lunedì 23 agosto. Numerosi posti a disposizione anche a Sassari sia per gli adulti (che potranno accedere senza prenotazione) che per i ragazzi. (Rsc)