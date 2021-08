Salerno: Udc, visita Conte in città apre carosello delle parole vuote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la visita dell'avvocato Giuseppe Conte a Salerno a sostenere una autorevole candidata alla guida della città si apre il carosello delle visite dei leader nazionali nella città capoluogo. Nessuna parola sul tessuto sociale e sulle proposte politiche per amministrare la città ma il solito scontato e stucchevole richiamo alla scuola medica salernitana per proporre un non meglio precisato esperimento nazionale che possa partire dal diritto alla salute inteso in senso ampio ed integrale come prevenzione". Lo ha dichiarato Mario Polichetti, coordinatore provinciale Udc, nonché vice coordinatore regionale e responsabile nazionale Sanità e Politiche sociali: "Praticamente parole al vento, come se a Salerno qualcuno impedisse il godimento del diritto alla salute e non ci fossero gli strumenti per una seria e puntuale politica di prevenzione Come quando Cristoforo Colombo sbarcando nelle Americhe cercava di conquistarsi la benevolenza degli indigeni regalando loro pezzetti di vetro colorato e frammenti di specchi".(Ren)