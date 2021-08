Salerno: Federico Conte (Leu), con Giuseppe Conte per alternativa in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho salutato con piacere oggi a Salerno il presidente Giuseppe Conte, con cui abbiamo ricordato alcuni momenti di grande impegno a Roma durante il suo governo, per il quale è stato decisivo il ruolo svolto da Liberi e Uguali". Lo ha dichiarato il deputato Federico Conte, di Liberi e Uguali: "Ora ci siamo ritrovati insieme a Salerno per una nuova battaglia a sostegno di una coalizione civica che si propone di riportare la città al livello politico, operativo e amministrativo che merita. La prospettiva di un'alternativa a tutto campo ci ha determinato alla scelta di Elisabetta Barone, intorno alla quale si è costituita una coalizione civica con un programma ispirato da una visione della città aperta e inclusiva, sostenibile e digitale, in cui la politica sia al servizio della società e non viceversa. Una nuova prospettiva che merita un dibattito ampio e partecipato, con tutti i protagonisti della coalizione e la partecipazione dei cittadini, per il quale Conte ha dato, a nome del Movimento 5stelle, la sua massima disponibilità".(Ren)