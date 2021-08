Sardegna: Salmo, il mio show organizzato sotto falso nome, mi batto contro regole ridicole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto? "Organizzato sotto il falso nome di Dj Triplo, in Comune non sapevano di trovarsi davanti 4 mila persone". Il rapper Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, 37 anni, protagonista della contestata performance di venerdì scorso ad Olbia, ha spiegato su Instagram come sia stato possibile il suo show a sorpresa. Lo spettacolo ha suscitato un vespaio di polemiche a causa dell'assembramento di migliaia di persone senza mascherina sul Molo Brin della città gallurese. "Sapevo a cosa andavo incontro ma non me ne frega – ha specificato il rapper isolano - che io abbia fatto una 'cazzata' è discutibile. Ho fatto un live sotto la ruota panoramica, a dieci metri dal corso, dove ci saranno minimo 10 mila persone al giorno ammassate senza mascherina, perché non è più obbligatoria in pubblico".Quanto alle critiche che gli sono state rivolte da altri artisti, Salmo spiega che "no non può definirsi un artista se non infrange le regole, chi non ha capito quella frase non è un'artista. Questa cosa la dovevate fare anche voi, io mi sono battuto contro regole ridicole, ma della musica a voi non ve ne frega". Quanto a Fedez che lo ha duramente criticato, lo definisce un "politico": " Sei un politico? - domanda il rapper sardo - Fammi capire se quando parlo con te sto parlando con un artista o con un politico". (Rsc)