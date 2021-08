Sardegna: traffico di migranti su un veliero, un tunisino e un tedesco in manette a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abbordaggio al "Corto Maltaise" è scattato alle 20.30: due motovedette della Guardia costiera, con a bordo anche personale della Squadra mobile, hanno intimato all'equipaggio di fermare la barca. Un elicottero e da un velivolo ART42 della Guardia Costiera sorvegliavano l'area. L'imbarcazione fermata era all'ancora nel golfo di Piscinnì dopo aver fatto scalo in Tunisia e al largo dell'Algeria. Le indagini della Squadra mobile sono iniziate alla fine di agosto dello scorso anno dopo uno sbarco di cinque tunisini e due tibetani nella spiaggia di Capo Malfatano, nel cagliaritano. I migranti erano sbarcati da un tender partito proprio dal "Corto Maltaise". Da qui è partita una complessa attività di investigazione che ha comportato l'attivazione di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, attraverso le quali sono stati raccolti gravissimi indizi di colpevolezza a carico degli indagati sull'esistenza di un'associazione a delinquere, con ramificazioni internazionali, in grado di trasportare in Italia decine di stranieri provenienti dal nord Africa e dai paesi asiatici (Tunisia, Algeria, India, Cina, Taiwan, Vietnam). (segue) (Rsc)