Sardegna: traffico di migranti su un veliero, un tunisino e un tedesco in manette a Cagliari (3)

- Il costo del viaggio in Italia e del trasporto in auto verso altri paese europei si aggirava dai 3.000 ai 6.000 euro a persona. Le basi di partenza erano la Grecia, la Tunisia e l'Algeria. A disposizione dei migranti anche documenti falsi. I due arrestati, secondo quanto emerso dalle indagini, lo scorso 29 novembre 2020 avevano trasportato in Sicilia 19 stranieri, di origine vietnamita e di Taiwan, che prima erano stati fatti transitare attraverso la Turchia e poi imbarcati in Grecia. In quella occasione, il "Corto Maltasise" era rimasto alla fonda nella rada del porto di Siracusa per tre giorni. La segnalazione della Squadra mobile di Cagliari, sotto il coordinamento della Direzione nazionale antimafia, aveva consentito alla Questura di Siracusa di intervenire e di bloccare tutti i clandestini, dopo il loro sbarco in una parte nascosta dello scalo marittimo. Mourad Zaouili era l'armatore del veliero mentre Pieikert svolgeva le mansioni di "manager di bordo", come lui stesso si definiva con i migranti, e organizzava gli sbarchi. Sul veliero sono stati trasportati sino a trenta migranti. Sulla barca sono stati ritrovati diversi fogli con le istruzioni per i clandestini durante il viaggio: "non parlare mai con il Capitano"; "non entrare nella stanza del Capitano e nel bagno dell'equipaggio"; "non fare nessuna foto"; "non gettare in mare la spazzatura"; "non salire mai in coperta durante le ore del giorno"; "non prendere cibo se non autorizzati ma solo acqua"; "pulire ciò che viene sporcato"; "non fumare nelle cabine". I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Uta. (Rsc)