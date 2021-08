Calabria: de Magistris, gli avversari rinunciano a confronto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luigi de Magistris è stato l'unico dei candidati alla presidenza della Regione Calabria a partecipare alla manifestazione 'La mia terra non è utopia', organizzata da Naturium – Progetto Culturale, il 16 agosto a Montepaone Lido (Cz), all'interno della serata dedicata ai Premi Naturium 2021". L'annuncio in una nota del comitato elettorale del sindaco di Napoli candidato alla presidenza della Regione Calabria: "L'evento, infatti, prevedeva un confronto a tre, con l'onorevole Roberto Occhiuto, candidato per il centrodestra, la dottoressa Amalia Bruni per il centrosinistra e Luigi de Magistris, del polo civico, ma entrambi hanno rinunciato a partecipare al confronto". (Ren)