Elezioni amministrative: Maresca, con Conte a Salerno cade maschera coalizione Pd-M5s

- "A Napoli amici, a Salerno nemici. Cade finalmente la maschera della coalizione caravanserraglio Pd-M5s, anche se ormai era davvero solo un segreto di Pulcinella. Domani l'ex premier Giuseppe Conte, infatti, dopo le passerelle in città per sostenere il candidato del 'pacco per Napoli' appoggiato dal Pd di De Luca, sarà a Salerno per la campagna elettorale di Elisabetta Barone, rivale del superdeluchiano sindaco uscente Enzo Napoli. Insomma, 'franza o spagna purché se magna'. Sono convinto che i napoletani non si lasceranno prendere in giro ancora una volta da chi pensa solo alle poltrone invece che al bene della città. Per me la politica non è convenienza, ma coerenza. Noi siamo un'altra cosa". Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)