Napoli: giunta, istituire corridoi umanitari, accoglieremo profughi afghani

- "Preoccupati dalle condizioni in cui verte l'Afghanistan, chiediamo che vengano messe in atto tutte le misure necessarie per istituire corridoi umanitari per la messa in sicurezza di donne, bambini e dissidenti politici che vedono messi a repentaglio i loro diritti essenziali, con una regressione dei valori della democrazia e dei diritti, specie per le donne". Lo hanno scritto gli assessori comunali di Napoli Chiodo, Menna, Galiero e Pagano, che hanno inviato una lettera ai ministri degli Esteri e degli interni, informando contestualmente anche l'Anci: "Nella piena consapevolezza del ruolo di prossimità degli Enti Locali, certi dell'importanza delle attività che svolgiamo per l'inclusione dei popoli sui nostri territori, pensiamo sia fondamentale, per rispondere a questa drammatica situazione, permettere agli Enti Locali di essere punto di accoglienza di queste persone e di essere inseriti nella rete a supporto di questa tragica situazione". (segue) (Ren)