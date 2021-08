Monte Bianco: 30enne sopravvive ad una caduta da oltre 30 metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i medici si è trattato di un "miracolo". Ed è difficile dare altre spiegazioni rispetto all'avventura di un 30enne che stava scalando il Dente del Gigante sul massiccio del Monte Bianco. L'uomo, che era in compagnia di un collega, ha perso il controllo a causa del vento quando era a circa 4 mila metri di altezza e si è ritrovato sospeso nel vuoto per oltre due ore. Ha tentato di resistere, ma alla fine ha ceduto facendo una caduta tra le rocce di oltre 30 metri. All'arrivo dei soccorritori era incosciente ma ancora vivo. Ha avuto numerosi traumi, ma nonostante questo è riuscito miracolosamente a salvarsi. (Rpi)