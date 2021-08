Casale Monferrato: vendeva piscine montabili online e dopo il pagamento spariva, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva costruito un falso sito internet dove vendeva piscine montabili per esterni a prezzi vantaggiosi. Per i clienti la vendita sembrava corretta. Infatti, era possibile visionare ogni dettagli tecnico della struttura. Peccato che le piscine non esistevano e il venditore si faceva accreditare i soldi per poi rendersi irreperibile. Una truffa scoperta dai Carabinieri di Casale Monferrato che hanno denunciato in stato di libertà un 34enne di Pozzuoli (Napoli) con precedenti per truffa. Nel frattempo il sito falso è stato oscurato. (Rpi)