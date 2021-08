Covid: Asl Napoli 2, vaccino arriva in piazza a Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 19 al 26 agosto arriva la campagna di vaccinazione contro il Covid nelle piazze dei sei Comuni dell'isola di Ischia. I medici e gli infermieri al lavoro sul camper dell'Asl Napoli 2 Nord vaccineranno i cittadini dai 12 anni in su residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 che devono sottoporsi alla prima dose di vaccino. Per la somministrazione verrà utilizzato Pfizer. "A maggio, in poche settimane abbiamo somministrato il vaccino ad oltre il 70 per cento della popolazione residente sulle isole di Ischia e Procida con più di 18 anni - sottolinea Antonio D'Amore, direttore dell'Asl Napoli 2 Nord - Questa operazione ha permesso di ridurre moltissimo la diffusione del virus in questi mesi estivi tra i vaccinati e di minimizzare le ospedalizzazioni. Da maggio ad oggi il centro vaccinale sull'isola ha continuato a lavorare, ma ora occorre andare anche nelle piazze di Ischia per vaccinare dai 12 anni in su e convincere i più dubbiosi. La vaccinazione è l'arma che ci può far sperare di non rivivere quanto vissuto l'autunno scorso". (Ren)