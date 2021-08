Covid: in Sardegna 109 ricoverati per Covid su 153 non sono vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 153 ricoverati per Covid-19 negli ospedali sardi 109 non sono vaccinati. Sono i numeri ufficiali diffusi da Ats Sardegna. All'ospedale Binaghi di Cagliari si 11 ricoverati nei reparti di rianimazione, 10 non sono vaccinati. All'ospedale Santissima Trinità i vaccinati in terapia intensiva sono due su 8 ricoverati, mentre al Santissima Annunziata di Sassari due dei tre pazienti in terapia intensiva non hanno avuto il siero anti-Covid. Persone che, come spiega l'Azienda Ospedaliera Universitaria, presentavano all'ingresso età superiore ai settant'anni, patologie concomitanti che ne hanno causato il ricovero oppure fattori che favoriscono l'immunodepressione. Fra i ricoverati, come sottolinea la direziona sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico di Cagliari anche pazienti ai quali l'immunizzazione non ha fatto insomma effetto. Soprattutto nei reparti di Rianimazione, con persone che soffrivano già di patologie molto gravi e che spesso sono state contagiate dal virus tra la prima e la seconda dose di vaccino, e sono ricoverate per la loro patologia originaria e non per il Covid-19. (Rsc)