Napoli: Manfredi, la città avrà un Polo della Musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricomincio dalla musica! Siamo la città dei talenti, del fermento artistico e creativo, di una tradizione secolare che ci ha resi celebri in tutto il mondo. Ma non basta! Napoli deve diventare la Capitale della Musica capace di valorizzare le professionalità, attrarre investimenti e offrire spazi adeguati per ospitare piccoli e grandi eventi. Avremo un Polo della Musica capace di creare sviluppo e diventare il motore di un nuovo turismo musicale". Così, sui suoi canali social, il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (Ren)