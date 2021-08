Sardegna: traffico di migranti su un veliero, un tunisino e un tedesco in manette a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tunisino di 62 anni, Mourad Zaouili, e un tedesco di 26, Gustav Piekert sono stati arrestati dalla Polizia di Cagliari che ha condotto un'operazione di contrasto al traffico internazionale di migranti, con l'abbordaggio di un veliero di 17 metri, il "Corto Maltaise", battente bandiera olandese. Le accuse nei confronti dei due sono di associazione a delinquere transnazionale finalizzata a far entrare in Italia stranieri privi di titoli di soggiorno. Nei piani dell'associazione criminale c'era l'imminente trasporto sul territorio italiano di alcuni migranti di origine magrebina definiti "uomini di potere" e "bombe per l'Europa". Un progetto che ha convinto la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia di eseguire le misure cautelari nei confronti di Zaouili e Piekert emesse dal G.I.P. non appena il veliero avesse di nuovo raggiunto le coste italiane. L'operazione si è svolta lo scorso 14 agosto a 2 miglia dalla spiaggia di Piscinnì, grazie all'impiego dei mezzi aerei e navali della Guardia Costiera, con il coordinamento del Centro nazionale di coordinamento del Soccorso marittimo (I.M.R.C.C.) di Roma. All'operazione ha partecipato anche personale della Digos e del Commissariato di Polizia di Iglesias. (segue) (Rsc)