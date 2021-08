Napoli: sequestrati 1,2 milioni di articoli contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 1.245.000 articoli non sicuri e privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. Contestualmente sono state denunciate 4 persone e altri 6 sono stati segnalati alla Camera di commercio per violazioni di natura amministrativa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'interno di un negozio di articoli per l'illuminazione a Nola (Na), gestito da cittadini cinesi, sarebbero stati trovati oltre 1.100.000 non sicuri, di provenienza incerta e ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute. In un emporio di Cardito (Na), sempre gestito da cittadini cinesi, sono stati sequestrati 100.000 articoli per la cura della casa e della persona. A Torre del Greco (Na), Ischia (Na) e Meta di Sorrento (Na) sono stati trovati più di 1.000 articoli non conformi alle norme prestabilite, tra mascherine, capi d'abbigliamento e bigiotteria. (Ren)