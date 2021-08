Agroalimentare: assessori Sud a Patuanelli, subito misure per crisi settore pomodoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo la convocazione di un urgente tavolo di lavoro per affrontare l'emergenza del settore, con strumenti ordinari e straordinari, in grado di indennizzare le perdite di reddito degli agricoltori che hanno coltivato pomodoro destinato alla trasformazione industriale, oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione". Così gli assessori all'Agricoltura della Basilicata, Francesco Fanelli, della Campania Nicola Caputo, del Molise Nicola Cavaliere e della Puglia Donato Pentassuglia, in una lettera inviata al ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli sull'emergenza pomodoro in corso. "Le organizzazioni dei produttori agricoli che coltivano pomodoro destinato alla trasformazione industriale nelle nostre regioni - scrivono gli assessori - segnalano una preoccupante situazione di difficoltà, causata da una serie di fattori negativi, tra cui l'eccezionalità delle condizioni meteorologiche degli ultimi mesi, problematiche legate al settore dei servizi, nello specifico del trasporto su gomma, oltre alla carenza strutturale a reperire manodopera, acuita ulteriormente dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. In particolare, le temperature eccezionalmente elevate delle ultime settimane hanno determinato una contemporaneità della fase di maturazione del pomodoro da industria in tutte le zone di produzione delle nostre regioni ed una maggiore deperibilità del prodotto che, a causa della carenza di autotrasportatori non riesce a raggiungere la destinazione delle industrie di trasformazione, rimanendo nei campi". "I danni al momento, in via di quantificazione - concludono gli assessori - sono già segnalati come rilevanti". Gli assessori all'Agricoltura delle Regioni interessate hanno anche chiesto di rimettere l'argomento all'odg della prossima seduta della Cpa in seno alla Conferenza delle Regioni. (Ren)