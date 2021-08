Torino: auto contro moto a Castiglione Torinese, due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'auto contro una moto e ad avere la peggio sono stati i due a bordo della due ruote. E' successo ieri, a Ferragosto, in strada Rubattera angolo via Caudana a Castiglione Torinese. Si sono scontrate una Fiat Panda con una Triumph. Fortunatamente i due ragazzi a bordo della moto non sono in condizioni gravi. Dopo l'incidente sono stati trasportati all'ospedale di Chivasso. I Carabinieri dovranno fare luce sulla vicenda.(Rpi)