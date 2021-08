Napoli: Chiodo e Galiero, ok a collegamento internet gratis in 40 punti della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Napoli ha aderito al progetto nazionale “Piazza wi-fi Italia” che prevede l’installazione di oltre 40 hotspot in città per il collegamento gratis a internet, dopo la registrazione alla piattaforma. I primi sopralluoghi tecnici sono previsti per settembre per arrivare entro l’autunno all’attivazione degli hotspot. Saranno collegate 15 biblioteche, oltre al Pan, il Maschio Angioino, il Castel dell’ovo, la Sala Gemito, la Galleria Principe di Napoli, Palazzo San Giacomo e le sedi delle municipalità; wifi gratis anche alla chiesa di San Severo al Pendino e al convento di San Domenico Maggiore ma anche allo stadio Caduti di Brema e al Polifunzionale di Soccavo. “Gli hotspot verranno installati in strategici punti di aggregazione come biblioteche, musei, piazze e sedi municipali per permettere ai cittadini e ai visitatori di poter accedere alla rete”. E' quanto afferma l’assessore con delega all’informatizzazione del Comune di Napoli, Rosaria Galiero. (segue) (Ren)