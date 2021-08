Napoli: Manfredi, presto progetto di educazione giovanile con artisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto il piacere di incontrare Lucariello, rapper napoletano, da dieci anni impegnato nel sociale. Dalle periferie di Napoli alle scuole fino agli istituti penitenziari, Luca ci insegna che la musica può essere un grande strumento di educazione. La sua esperienza sarà il punto di partenza per costruire un progetto di educazione e formazione che vede in campo gli artisti della nostra città al servizio dei più giovani. Solo così riusciremo a dare a chi non ha gli strumenti la possibilità di esprimere i propri talenti. Solo così restituiremo quella speranza, che canta Lucariello, ai nostri ragazzi!". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, su Facebook. (Ren)