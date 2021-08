Covid: a L'Aquila due opzioni per la vaccinazione dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi nella Asl 1, scattano due nuove opzioni per gli studenti in merito alla vaccinazione contro il Covid: somministrazione il giorno successivo alla prenotazione via mail oppure accesso diretto al centro vaccinale Asl del proprio territorio di residenza entro una determinata fascia oraria. Nel primo caso la prenotazione va fatta entro le ore 17.00, sul sistema Poste oppure alla mail vaccinazionecovid.studenti@asl1abruzzo.it, in modo da presentarsi l'indomani al centro vaccinale per farsi somministrare la dose. In alternativa, gli studenti potranno vaccinarsi, senza prenotazione, recandosi direttamente al centro vaccinale Asl del proprio territorio, dalle ore 10 alle 13. L'accesso diretto può essere utilizzato anche da insegnanti e ultrasessantenni. Le nuove modalità, introdotte dalla Asl, come afferma il direttore del servizio prevenzione, Domenico Pompei, servono a dare ulteriore spinta all'attività vaccinale contro il Covid che peraltro in provincia procede a ritmo serrato. Nel territorio della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, infatti, alle ore 10.40 di ieri, venerdì 13 agosto, erano state somministrate 362.430 dosi, di cui 203.025 prime dosi e 159.405 richiami. Dati che indicano una copertura di circa il 60 per cento nella popolazione target da 12 anni in su e che 43.620 persone hanno ricevuto la prima dose. Numeri che collocano la Asl provinciale di L'Aquila nelle prime posizioni in Regione. (Gru)