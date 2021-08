L’Aquila: Perdonanza celestiniana, oggi parte il Fuoco del Morrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà oggi 16 agosto dall'Eremo di Sant'Onofrio (Sulmona) il Fuoco del Morrone, la fiaccola che giungerà all'Aquila il 23 agosto per essere consegnata nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi e con la quale quest'ultimo, al piazzale di Collemaggio, accenderà il tripode della pace, dando il via alle celebrazioni della 727esima Perdonanza celestiniana. Il tragitto del Fuoco del Morrone ripercorre l'itinerario che l'eremita Pietro Angelerio affrontò dalla badia morronese, alla fine di agosto del 1294, per arrivare all'Aquila e vestire le insegne da Papa (con il nome di Celestino V), dopo la proclamazione avvenuta nel conclave di Perugia del 5 luglio. Saranno complessivamente 23 i Comuni attraversati e 35 le comunità interessate. Il Fuoco del Morrone sarà acceso intorno alle 19 all'eremo di Sant'Onofrio e alle 21.30 raggiungerà Bagnaturo, alla chiesa intitolata a San Pietro Celestino, dove sarà acceso il tripode della pace. Dopo il saluto delle autorità locali, la firma della pergamena delle "Perdonanze locali", cerimonia che avverrà in tutte le tappe del Fuoco. Altrettanto accadrà per la consegna alle stesse autorità dell'attestato relativo al riconoscimento della Perdonanza celestiniana come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. (Gru)