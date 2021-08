Napoli: in moto con la marijuana, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un servizio di vigilanza svolto in via Caracciolo, agenti motociclisti della Polizia locale di Napoli appartenenti al Gruppo intervento territoriale, hanno sequestrato un sacchetto contenente circa 110 grammi di marijuana, confezionata in una buste di cellophane pronta ad essere vendute a I. F. un cittadino napoletano di 32 anni, fermato per un controllo mentre era a bordo della sua moto. All'interno del motoveicolo sono state rinvenute banconote per un totale di 350 euro circa. Di oltre 2.000 euro, invece, il valore della sostanza stupefacente sequestrata. I.F. è stato tratto in arresto e, a seguito del dispositivo di sentenza emesso dal giudice del Tribunale di Napoli, dichiarato colpevole per la detenzione di sostanze stupefacenti e condannato a mesi otto di reclusione e a 1.800 euro di multa, oltre alle spese processuali. (Ren)