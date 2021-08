Napoli: tenta rapina e accoltella la vittima, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte i carabinieri della stazione di Napoli Bagnoli hanno tratto in arresto un 45enne, già noto alle Forze dell'ordine, per tentata rapina a mano armata e lesioni personali ad un ragazzo di 23 anni. I militari avrebbero raccolto la denuncia della vittima mentre stava ancora perdendo sangue da una ferita alla gamba. La ricerca dell'indagato sarebbe durata pochi minuti. Il 45enne, percorrendo viale Augusto, sarebbe stato raggiunto e perquisito dai carabinieri. Nelle tasche è stato trovato il coltello ancora sporco di sangue. Arrestato, è stato portato nel carcere in attesa di giudizio. La vittima ha ricevuto 10 giorni di prognosi. (Ren)