Campania: Borrelli (Europa verde), chiesto ad Arpac di intervenire per allarme inquinamento Sarno

- "Abbiamo segnalato ad Arpac e alla Polizia ambientale questa situazione di richiedendo delle verifiche accurate, è necessario intervenire in maniera determinata per mettere fine a tale scempio. Il Sarno è un fiume che nasce pulito he lungo il suo tragitto viene inquinato, soprattutto a causa degli scarichi abusivi ed illeciti, ed è per questo che è assolutamente necessario individuare tutti gli inquinatori e punirli in maniera severissima anche con la chiusura delle attività se è necessario. Dobbiamo salvare i corsi d'acqua e la nostra terra e l'unico modo per farlo è organizzare un monitoraggio costante del territorio, far partire controlli ed indagini mirate e prevedere pene severissime per chi inquina." Così il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, in merito al rischio inquinamento dell'affluente del Sarno, il Fosso Imperatore, nei pressi di Nocera Inferiore (Salerno). (Ren)